¡¡½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»ÖÅÄ²»¡¹¤¬£±£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö»ÖÅÄ²»¡¹¡¡£²£°£²£¶¡¡¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¡Ê¤ï¤¯¤ï¤¯À½ºî½ê´©¡¢ÀÇ¹þ¤ß£³£¶£³£°±ß¡ËÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡£³Ç¯Ï¢Â³¤ÇÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤À¤¬¡¢º£ºî¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹á¹Á¤Ç»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢¿´¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£º£Ç¯¤À¤±¤Ç»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´Þ¤á£µ²ó¤Û¤ÉË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤Î£±Ç¯¤Ç¤°¤Ã¤Èµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿ÃÏ¤Ç¤¹¡£¹á¹Á¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢²»¡¹¤Þ¤ë¤¬Á´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï£µ¡¢£¶·î¤ÎÇò¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿¥«¥Ã¥È¡£¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤ÎÌ´¤Ç¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤âº£²ó¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡£¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤·¤«¤Ä¤±¤Ê¤¤¥Æ¥£¥¢¥é¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÇú¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤âÂçËþÂ¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Ëå¤Ç½÷Í¥¤Î»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦²»¡¹¡£ºÇ¶á¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÅß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢²¿¤Ç¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ÎÉô²°¤Ç¿²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Éô²°¸ò´¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ëå¤¬»ä¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢»ä¤¬Ëå¤Î»Ä¤ê¹á¤¬¤¢¤ë¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤ì¤ë¤Î¤â¹¬¤»¤¹¤®¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£