「ばけばけ」主題歌のハンバートハンバート、紅白決定で「寿命が縮んだり伸びたり」

朝ドラ「ばけばけ」の主題歌「笑ったり転んだり」を歌っているハンバートハンバートが、「第76回紅白歌合戦」に出場することが決まり、11月14日に公開されたNHK公式YouTubeチャンネルの動画で「なんかちょっと寿命が縮んだり伸びたり」したと語った。



朝ドラ「ばけばけ」の主題歌「笑ったり転んだり」を歌っているハンバートハンバートが紅白歌合戦出場歌手発表会見に出演し、会見終了後インタビューに対応。佐野遊穂は「ああいう形の会見っていうのは初めてしたので社会科見学みたいでした」と話し、「若い人たちの気合いっていうか、なんかここ1番頑張るぞっていう気合いがこうひしひしとあの会場に満ち溢れて、なんかちょっと寿命が縮んだり伸びたり」と話す。



紅白本番について佐野は「いかに緊張しないで歌えるかっていうことをこれからね、本番に向けて毎日考えていきたいと思います」と語った。