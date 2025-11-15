娘のマラソン大会で「ウソでしょ！？」撮影動画に残った『保護者の陰口の数々』にあ然。「娘に見せたくない」

娘の小学校のマラソン大会を撮影していた友人。帰宅後、動画を見返していたところ、思いがけない音声が録音されていて……。友人が、その体験談を語ってくれました。今回はそんなお話をご紹介します。

マラソン大会の動画を撮っていたら……

今はスマホやカメラの音声機能がとても優れているため、いつ自分の会話が録られているかわかりません。

特に学校などの公共の場では、気をつけたいと感じた出来事でした。

【体験者：30代・女性パート、回答時期：2025年10月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

