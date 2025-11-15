これリュックに入れとくと安心だよ！大事なモノを守ってくれる♡100均専用カバーが優秀
商品情報
商品名：レインバッグカバー（リュック用）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：幅35cmまで×高さ40cmまで
内容量：3枚入
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4940921839784
薄くて軽いのに頼もしい！ダイソーの『レインバッグカバー（リュック用）』
「なんだか雲行きが怪しいけれど、まあ大丈夫だろう」と油断した日に限って、ぽつぽつ降り出す雨…。
バッグの素材によっては、中身が濡れやしないかと心配でひやひやしますよね。
そんなときに便利なのが、ダイソーの『レインバッグカバー（リュック用）』です。
キャップのような形になっていて、ぐいっと広げてリュックに被せて使います。
口まわりにはゴムが付いています。
対応サイズは、幅35cmまで×高さ40cmまで。小さめ〜標準的なサイズまでしっかり対応できます。
リュックの形を問わず被せやすく、ゴムがしっかりフィット。被せるだけなので簡単です。
雨の日も安心！コンパクトサイズで持ち運びに便利◎
ビニール自体は薄いものの、ペラペラで心許ない…という感じではなく、意外と丈夫です。ちょっとした雨風なら十分にしのげます。
長時間の土砂降りやアウトドアの本格装備には向きませんが、日常使いにはちょうどいい仕様。
テーマパークや公園でのお散歩など、軽めのお出かけにちょうど良い頼もしさで、大事なリュックを雨やホコリから守ってくれます。
「今日はなんだか雨が降りそうだな」という日は、家を出る前につけておくと安心感が違います。
急な天気の変化でリュックが濡れる心配が減り、気持ちがぐっと楽になりますよ。
キャップ型なので完全防水ではなく、強い雨のときや木の枝などの引っ掛かりには注意が必要です。
たためばコンパクトになるので、持ち運びにも便利。バッグのポケットなど、ちょっとした隙間にも入れられます。
ポーチにも忍ばせやすく、持ち歩く負担もほぼゼロ。
見た目以上に実用性があり、お守り代わりにバッグに入れておきたくなります。
今回は、ダイソーの『レインバッグカバー（リュック用）』をご紹介しました。
3枚入りでお得感があり、家族や友人にも気軽にシェアできるのが嬉しいところ。突然の雨で困っているときにサッと渡せます。
いつものリュックが一瞬で雨仕様になる手軽さで、雨の日の心強いお助けアイテムとして活躍してくれます。これ一枚あるだけで全然違うなと実感しますよ。
気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。