これリュックに入れとくと安心だよ！大事なモノを守ってくれる♡100均専用カバーが優秀

急な雨に焦らされた経験がある人なら、バッグを守るアイテムのありがたさを痛感しているはず。そんなときの強い味方になってくれるダイソーグッズをご紹介します！リュック向けの簡易カバーで、広げてそのまま上から被せるだけの手軽さが魅力。バッグに忍ばせておくだけで安心度がぐっと上がる頼れるアイテムです。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：レインバッグカバー（リュック用）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：幅35cmまで×高さ40cmまで

内容量：3枚入

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4940921839784

薄くて軽いのに頼もしい！ダイソーの『レインバッグカバー（リュック用）』

「なんだか雲行きが怪しいけれど、まあ大丈夫だろう」と油断した日に限って、ぽつぽつ降り出す雨…。

バッグの素材によっては、中身が濡れやしないかと心配でひやひやしますよね。

そんなときに便利なのが、ダイソーの『レインバッグカバー（リュック用）』です。

キャップのような形になっていて、ぐいっと広げてリュックに被せて使います。

口まわりにはゴムが付いています。

対応サイズは、幅35cmまで×高さ40cmまで。小さめ〜標準的なサイズまでしっかり対応できます。

リュックの形を問わず被せやすく、ゴムがしっかりフィット。被せるだけなので簡単です。

雨の日も安心！コンパクトサイズで持ち運びに便利◎

ビニール自体は薄いものの、ペラペラで心許ない…という感じではなく、意外と丈夫です。ちょっとした雨風なら十分にしのげます。

長時間の土砂降りやアウトドアの本格装備には向きませんが、日常使いにはちょうどいい仕様。

テーマパークや公園でのお散歩など、軽めのお出かけにちょうど良い頼もしさで、大事なリュックを雨やホコリから守ってくれます。

「今日はなんだか雨が降りそうだな」という日は、家を出る前につけておくと安心感が違います。

急な天気の変化でリュックが濡れる心配が減り、気持ちがぐっと楽になりますよ。

キャップ型なので完全防水ではなく、強い雨のときや木の枝などの引っ掛かりには注意が必要です。

たためばコンパクトになるので、持ち運びにも便利。バッグのポケットなど、ちょっとした隙間にも入れられます。

ポーチにも忍ばせやすく、持ち歩く負担もほぼゼロ。

見た目以上に実用性があり、お守り代わりにバッグに入れておきたくなります。

今回は、ダイソーの『レインバッグカバー（リュック用）』をご紹介しました。

3枚入りでお得感があり、家族や友人にも気軽にシェアできるのが嬉しいところ。突然の雨で困っているときにサッと渡せます。

いつものリュックが一瞬で雨仕様になる手軽さで、雨の日の心強いお助けアイテムとして活躍してくれます。これ一枚あるだけで全然違うなと実感しますよ。

気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。