¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡Û·Ä±þ»ÖÌÚ¤¬²Ö±à½é½Ð¾ì¡ªºë¶ÌÂè2ÃÏ¶è·è¾¡¤ÇÀî±ÛÅì¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á
¡¡Âè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñºë¶Ì¸©Í½Áª¤Ï15Æü¡¢·§Ã«¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ç·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè2ÃÏ¶è¤Ç·Ä±þ»ÖÌÚ¤¬Àî±ÛÅì¤Ë21¡½19¡ÊÁ°È¾7¡½12¡Ë¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢²Ö±à½é½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁ´¹ñ¤òÌÜ»Ø¤¹Àî±ÛÅì¤Ë0¡½12¤È¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿·Ä±þ»ÖÌÚ¤Ï¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤È¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤Ë¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤Ã¤Æ14¡½12¤ÈµÕÅ¾¡£¸åÈ¾8Ê¬¤Ë¥È¥é¥¤¤òµö¤·¤Æ14¡½19¤È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ±19Ê¬¤ËËá¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥â¡¼¥ë¹¶·â¤ò²¿ÅÙ¤â¶´¤ß¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò·ÑÂ³¤·¤ÆÁ°¿Ê¤·¡¢º¸Ãæ´Ö¤Ø¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤Æ21¡½19¤ÈºÆ¤Ó»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤ÏÀî±ÛÅì¤Ë¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤Î¥â¡¼¥ë¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢É¬»à¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÇÈ¿Â§¤òÍ¶È¯¡£´û¤Ë¸åÈ¾30Ê¬¤ò²á¤®¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¿¥Ã¥Á¤Ø½³¤ê½Ð¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¤ÎÅ«¤¬ÌÄ¤ê¡¢¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ï´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏµÇ°Âç²ñ¤Î¤¿¤á¡¢ºë¶Ì¸©¤«¤é¤Ï2¹»¤¬Á´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£·Ä±þ»ÖÌÚ¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÏÉµÜ¡¢½à·è¾¡¤Ç¤Ï·§Ã«¹©¤òÇË¤ê¡¢1964Ç¯ÅÙ°ÊÍè¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£