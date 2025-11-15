写真集発売の白間美瑠、丸尻を自画自賛 「外から丸見えかとドキドキ…」 撮影秘話明かす
元NMB48の白間美瑠（28）が15日、自身4冊目となる写真集『MERCI』の囲み取材に出席。自身の尻を自画自賛した。
【紙面カット】お尻がチラリ！花束を手に視線を向ける白間美瑠
白間はお気に入りのカットに丸尻が露出している水着の写真を挙げ、「自分のお尻の形が素晴らしいな」と自信たっぷりに話した。
そのカットはロケ地のベトナム・ダナンが一望できる一室で撮影したといい、「窓が大きくて外から丸見えなんじゃないかとドキドキした」と撮影の秘話も明かした。
今作は異国情緒あふれる街並みや洗練された都市空間など多彩なロケーションを舞台とし「時を重ねることで生まれる美しさ」をテーマに、彼女の2作目を手がけたND CHOW氏と、4年ぶりの再タッグで挑んだ最新作。
真っ白な砂浜が続くミーケービーチや、活気あふれるナイトマーケットなど非日常感あふれるシーンに加え、ラグジュアリーなホテル空間やプールサイドでは大人の女性らしい艶やかな姿を披露。緑深き木々に包まれた自然の中ではリラックスした素顔をのぞかせ、さらに古都ホイアンではランタンの灯りと市場の活気に包まれ、幻想的でロマンティックな雰囲気を映し出している。
また、白間美瑠史上“過去最大級の露出”に挑んだセンセーショナルなカットから、思わず心を奪われるナチュラルな表情までを余すことなく収録。大人の女性として新たな一歩を踏み出した白間の姿が、鮮烈かつ繊細に刻まれた渾身の一冊となっている。
