◇サッカー国際親善試合 日本 2-0 ガーナ (14日、豊田スタジアム)

ガーナ戦でチームの2点目を決めた日本代表の堂安律選手が試合後、ゴールシーンを振り返りました。

1-0とリードして迎えた後半15分、エリア内右でボールを持った堂安選手は左足を振り抜き、ニアサイドのゴール右隅へシュートを決めました。

「自分の得意な角度なので振り切ることを意識した」と語った堂安選手。「ファーを見せてニア、というのはかなり練習しているので、練習通り」と喜びました。

堂安選手は「ペナルティーエリア内に入ってボールを受けられるシーンがあまりなかったので、最初で最後くらいのチャンスだった」とコメント。そして味方へパスの選択肢があったか問われると、「この角度は決められる自信がある。他の人にパスを出すよりも自分の方が確率が高いと思ったので、思い切って打ちました」と語りました。

「練習を積み重ねてきて、冗談で『あの角度は目をつぶっていても決められる』とは言っている(笑)。でもそれぐらい自信がある」と得意なゾーンでのゴールに胸を張った堂安選手。「イメージ通りの股抜きではなかったが、シュートの振りは速くいけたので80点ぐらい」と自己採点しました。