文化庁が令和6（2024）年度に実施した「国語に関する世論調査」の結果が9月26日に公表された。この調査は前年度末の1月14日から3月4日にかけて、全国の16歳以上の6000人を対象に行われ、3498人（58.3％）から有効回答を得たものである。ＭＲＯラジオあさダッシュ！「ねたのたね」コーナーでおなじみの言語学者・加藤和夫金沢大学名誉教授が今回の結果から、SNSの影響や言葉の意味変化について注目すべき点を紹介する。

初めて調査されたSNSの影響と課題

今年の調査では初めてSNSの使用、影響、課題に関する項目が設けられた。SNSのメッセージのやり取りで戸惑うことについて、最も多かった回答は「やり取りが面倒に感じることがある」（50.8%）で、次いで「相手の考えや感情が分かりにくい」（45%）、「情報が本当かどうかを判断しにくい」（43.5%）と続いた。これらの回答は年齢を問わず上位に挙がっており、SNS利用における本質的な課題を示している。

また、SNSの普及による言葉への影響については、全体の約9割が「影響がある」（「大きな影響があると思う」と「多少影響があると思う」の合計）と回答した。年齢別でも70歳以上の80%を除き、どの世代も9割を超える高い割合となっている。

具体的な影響としては、「略語が増える」（80.1%）と「言葉の新しい使い方や新しい言葉が増える」（76.9%）が特に多く回答された。これらはSNSの世界に限らず、若者言葉の特徴とも重なる点である。さらに「短い言葉でのやり取りが増える」（73.1%）、「十分に吟味されないまま使われる言葉が増える」(67.2%）、「世代間の言葉の使い方の違いが大きくなる」（64.4%）なども6割を超える回答率だった。

言葉の意味変化 「役不足」の興味深い動向

調査では「付かぬこと」「したり顔」「にやける」「役不足」「潮時」の五つの言葉について、本来の意味と異なる新しい意味のどちらで理解されているかが調査された。

「付かぬ事」は、本来の意味「それまでの話と関係のないこと」の回答率が45.6%、異なる意味「些細でつまらないこと」が41.6%と、わずかに本来の意味が優勢だった。ただし30代以下では異なる意味の回答率が5割を超え、16-19歳では57.9%に達しており、今後は新しい意味の使用が増えていくと予想される。

「したり顔」については、本来の意味「得意げな様子」が64.5%と、異なる意味「知ったかぶりしている様子」の25.1%を大きく上回っている。

特に注目すべきは「役不足」の意味変化である。本来の意味「本人の力量に対して役目が軽すぎること」が45.1%、異なる意味「本人の力量に対して役目が重すぎること」が48.9%と、異なる意味の回答率がわずかに上回った。

しかし、過去の調査と比較すると、2002年度に27.6%だった本来の意味の回答率が、その後の調査では40.3%、41.6%、45.1%と徐々に増加していて、これは他の言葉の意味変化（異なる新しい意味が次第に増加する）とは逆の傾向を示す点が興味深い。

「役不足」の本来の意味が理解されなくなってきたことへの、世間の批判的論調や学校教育の影響が考えられる。年齢別で16-19歳が本来の意味での理解率が最も高い（55.1%）ことは、学校教育の影響を思わせる。

日本人の気質に合わない「役不足」本来の意味

「役不足」の意味変化は今後どうなるだろうか。本来の意味「本人の力量に対して役目が軽すぎること」で使うと、謙虚な態度を好む日本人には「偉そうな人」と思われかねない。異なる新しい意味「本人の力量に対して役目が重すぎること」の方が日本人の気質に合っていることを考えると、むしろ異なる意味の使用率が今後高まる可能性がありそうだ。たとえ本来の意味での理解が増えたとしても、日本人気質に合わないという理由で「役不足」という言葉自体が使われなくなっていくように思われる。

他にも、時代の変化に伴って本来の意味での理解が難しくなってきた言葉には、「情けは人の為ならず」（「ならず」の「なら」が古語の断定助動詞「なり」であるとの理解が困難）、「馬子にも衣装」（「馬子」という言葉が理解されなくなった）、「かわいい子には旅をさせよ」（危険な「旅」から楽しい「旅」へのイメージの変化）、「濡れ手で粟」（穀物の「粟」を知る人が減り「泡」と誤解）などがある。

言葉の意味は時代とともに変化するものだが、SNSの普及によって、その変化の速度や影響範囲が拡大していることが今回の調査からも読み取れる。言葉の本来の意味を知ることの重要性だけを論じるのではなく、その変化に相応の理由があるとすれば、時にその変化を受け入れる柔軟さも必要だろう。

加藤和夫

福井県生まれ。言語学者。金沢大学名誉教授。北陸の方言について長年研究。ＭＲＯラジオ あさダッシュ！内コーナー「ねたのたね」で、方言や日本語に関する様々な話題を発信している。

※ＭＲＯラジオ「あさダッシュ！」コーナー「ねたのたね」より再構成