美人インフルエンサー、双子息子とユニバショット公開「この可愛すぎるビジュを保ちながらの子育てほんとに尊敬」
インフルエンサーの黒崎みささんは11月12日、自身のInstagramを更新。双子の息子たちとユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）や大阪旅行を楽しむ様子を公開しました。
【写真】黒崎みさ＆双子のかわいい息子
また、「初めてをこなす度に子供の成長を感じてとっっても嬉しい それと同時にここまで頑張ったな〜って自分を褒めたくもなる」と子どもが成長する喜びや自身の頑張りへの思いを明かしています。
ファンからは、「えーー大阪きてたんですね」「カチューシャ似合いすぎ 可愛い」「すっかりお兄ちゃんですね」「みさちゃん今回もお美しいです」「みさちゃんもあめくんゆきくんも可愛い」「ママも負けじと成長ですね」「この可愛すぎるビジュを保ちながらの子育てほんとに尊敬」と、称賛する声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
「子供と初めての大阪旅行＆ユニバ」とつづり、7枚の写真を投稿。1枚目は夜のUSJで撮影した息子たちとの親子ショットです。1人は自身の膝の上、もう1人はベビーカーに乗せています。黒崎さんはキャラクターのカチューシャを着け、息子の1人はルイージの服を着ているようです。
双子の“よみうりランドデビュー”も披露黒崎さんは7日の投稿でも「双子とよみうりランドデビュー」とつづり、息子たちと楽しく遊ぶ様子を公開。ファンからは、「双子と姉に見える」「癒しです」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
