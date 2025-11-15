¡Ú¼ÂÏ¿¡Û¡Ö°ì»þÄä»ß¤ÎÉ½¼¨¡×¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ÈÈ³¶â7000±ß¡É¼è¤é¤ì¤¿¡ª Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡ÖOK¡¦NG¡×¤ÎÀþ°ú¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡© É®¼Ô¤ÎÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë²òÀâ
É®¼Ô¤â¼è¤êÄù¤Þ¤é¤ì¤¿¡ª¡Ö»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë°ì»þÄä»ß°ãÈ¿¡×
¤¢¤ëÆü¡¢¸«ÄÌ¤·¤Î°¤¤¸òº¹ÅÀ¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤¿ºÝ¡¢¤¤Á¤ó¤È¡Ö»ß¤Þ¤ì¡×¤ÎÉ¸¼±¤Î¼êÁ°¤Ç¥Ö¥ìー¥¤òÆ§¤ß¡¢»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¥Ñ¥È¥«ー¤Ë¸Æ¤Ó»ß¤á¤é¤ì¡¢¡Ö°ì»þÄä»ß°ãÈ¿¤Ç¤¹¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤º¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È»ß¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·Ù»¡´±¤Î²óÅú¤Ï¡Ö¤¤Á¤ó¤È»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£½ç¤òÄÉ¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°ì»þÄä»ß°ãÈ¿¤Î¥ëー¥ë¤ÈÈ³Â§
°ì»þÄä»ß°ãÈ¿¤Ï¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡Âè43¾ò¤Ë¤Æ¡¢¸òÄÌÀ°Íý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸òº¹ÅÀ¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î¼êÁ°¤ÎÄ¾¶á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ää»ßÀþ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¤½¤ÎÄ¾Á°¡¢Ää»ßÀþ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¸òº¹ÅÀ¤ÎÄ¾Á°¤Ç°ì»þÄä»ß¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ËÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö»ØÄê¾ì½ê°ì»þÉÔÄä»ßÅù°ãÈ¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÉáÄÌ¼Ö¤Î¾ì¹ç¤Ï°ãÈ¿ÅÀ¿ô2ÅÀ¡¢È¿Â§¶â7000±ß¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì»þÄä»ß°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î´ð½à
°ì»þÄä»ß°ãÈ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¡¢Ç¼ÆÀ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ç¼ÆÀ´¶¤¬·çÇ¡¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢°ì»þÄä»ß¤Ë°ãÈ¿¤È¤Ê¤ë´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤È·Ù»¡¤ÎÇ§¼±¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î2ÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
1. Ää»ß¤¹¤ë¾ì½ê¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Ää»ßÀþ¤¬¤¢¤ë¸òº¹ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Àþ¤Î¼êÁ°¤Ç»ß¤Þ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Û¤ó¤Î¿ô½½¥»¥ó¥Á¤Ç¤âÁ°ÎØ¤¬Àþ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨¤½¤Î¾ì¤Ç´°Á´¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ö°ì»þÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ää»ßÀþ¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¡Ö¸òº¹ÅÀ¤ÎÄ¾Á°¡Ê¿ÊÆþÁ°¡Ë¡×¤Ç»ß¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤·¤Ç¤â¿Ê¤ß¤¹¤®¤Æ¤«¤é»ß¤Þ¤ë¤È¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¡£
2. ´°Á´¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÊÈùÆ°¤Ç¤âNG¡Ë
±¿Å¾ÀÊ¤«¤é¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¡¢·Ù»¡´±¤ä¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥ä¤¬¤ï¤º¤«¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ì½Ö¤Î¸ºÂ®¡×¤ä¡Ö¤Û¤ÜÄä»ß¡×¤Ï°ì»þÄä»ß¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´°Á´¤ËÆ°¤¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢1～2ÉÃÀÅ»ß¤·¤Æ¤«¤éÈ¯¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
°ì»þÄä»ß°ãÈ¿¤òËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È
¼ÂºÝ¤Ë°ãÈ¿ÀÚÉä¤òÀÚ¤é¤ì¤Æ¤«¤é¸å²ù¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤È¤Îº×¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ï±¿Å¾¤ÎÃæ¤Ç¼¡¤ÎÅÀ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤òÈò¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Ää»ßÀþ¤Î¡Ö¼êÁ°¡×¤Ç³Î¼Â¤Ë»ß¤Þ¤ë¡ÊÀþ¤òÆ§¤Þ¤Ê¤¤¡Ë
¡¦ºÇÄã1ÉÃ¡¢´°Á´Ää»ß¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¡Ê¡Ö1¡¢2¡×¤È¿ô¤¨¤ë¡Ë
¡¦º¸±¦¤Î°ÂÁ´¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤éÈ¯¿Ê¤¹¤ë
¡¦¸«ÄÌ¤·¤Î°¤¤¸òº¹ÅÀ¤Ç¤Ï½ù¹Ô¤è¤ê¤â°ì»þÄä»ß¤òÍ¥Àè
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¼«Æ°¼Ö¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÂÁ´ÁõÈ÷¡Ê¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤ä°ì»þÄä»ß¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½¡Ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê³Î¼Â¤ËÂÐºö¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
É®¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ï´°Á´¤Ë¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¿¤È¤¨¿ô½½¥»¥ó¥Á¤º¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¾ì½ê¤Ç»ß¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð°ãÈ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤âº£²ó¤Î·Ð¸³°ÊÍè¡¢Ää»ßÀþ¤Î¼êÁ°¤Ç°ì¸ÆµÛ¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È³¶â7000±ß¤ÏÄË¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡Ö°ÂÁ´³ÎÇ§¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤½¬´·¡×¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¶µ·±¤Ç¤¹¡£
º£Æü¤Î±¿Å¾¤Ç¤â¡¢¡Ö»ß¤Þ¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê»ß¤Þ¤ë¡×¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
·Ù»ëÄ£ È¿Â§¹Ô°Ù¤Î¼ïÊÌµÚ¤ÓÈ¿Â§¶â°ìÍ÷É½
·Ù»ëÄ£ ¸òÄÌ°ãÈ¿¤ÎÅÀ¿ô°ìÍ÷É½
¼¹É®¼Ô : »°±ºÂç¹¬
2µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î/Æü¾¦Êíµ3µé/Âè°ì¼ï±ÒÀ¸´ÉÍý¼Ô/¾Ú·ô³°Ì³°÷/±Ñ¸¡2µé¤Ê¤É