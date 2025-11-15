「じゃあつく」劇中ドラマ出演・橘優輝、手作り筑前煮披露で反響続々「完璧な彩り」「器のセンスすごい」
【モデルプレス＝2025/11/15】俳優の橘優輝が11月13日、自身のInstagramを更新。手料理を披露し、反響が寄せられている。
【写真】「じゃあつく」話題の俳優が高クオリティの筑前煮披露
俳優の竹内涼真が主人公・海老原勝男を演じるTBS系火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（毎週火曜よる10時〜）に出演中の橘は「早くも次で第7話、、」とドラマについてつづり「料理の工程とかこだわりを聞いてると自分も何か作ってみたくなるな〜ってことで筑前煮作ってみました」と勝男の好物である筑前煮を作ったことを報告。筑前煮は、れんこんや人参、絹さややしいたけなどが入った本格的な筑前煮で、野菜の切り方も綺麗に揃えられており「手間はかかったけど、自分で作る料理はやっぱり美味しいなー」と満足のいく出来栄えだったことを記している。
この投稿に「完璧な彩り」「器のセンスすごい」「美味しそう」「料理が上手すぎる」「何でもできてすごい」「いい色してる」「器用だなぁ」などと反響が寄せられた。橘は、劇中で放送されているドラマ「フォーエバーラブは東京で」の主演・榊原俊平を演じている。（modelpress編集部）
