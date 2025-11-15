フリーの有働由美子アナウンサーが１５日、東京・築地の浜離宮朝日ホールで「今こそ始める！笑顔の毎日のために 尿トラブル対策セミナー」に元「オセロ」のタレント・松嶋尚美と出席した。

有働は女性の過活動膀胱症状を抑える医薬品「バップフォーレディ」のＣＭに出演中。「（友人や知人から）聞こうと思ってて、尿漏れのこと。専門家みたいな感じで」と笑った。

有働はテレビ朝日系「有働Ｔｉｍｅｓ」（日曜・後８時５６分）、ニッポン放送「うどうのらじお」（金曜・後３時半）など長時間番組を持つが、トラブル対策には「本番の時は集中していて尿意はないけど、本番前は心配で何回か行っている」。一方、ハプニングも発生。今季限りで引退する阪神・原口文仁内野手が主催するチャリティーマラソン中に「一歩走るごとに、ぴぴぴっと」。「そんなことになると思っていないから着替え持っていない。分厚めの黒のズボンで目立つけど、ごまかした」と苦笑いを浮かべた。以降は尿漏れパッドを着用するなどして、対策しているという。

有働と松嶋は大阪出身の同世代。関西弁を交えながら、明るくトラブルを赤裸々に告白してきた。イベントを終え「お仲間がいるからいっか。お仲間がいると青春みたいな感じで心強かった」と笑顔で振り返っていた。