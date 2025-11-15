タレントの紗綾（３２）が１５日に自身のブログを更新し、第２子妊娠を報告した。

「Ｍｙ ｂｉｒｔｈｄａｙと七五三とご報告」と題して投稿。この日が３２歳の誕生日で「七五三ですね。そして本日、私…サンジュウニチャイになりました。３０代に入ってから、年齢を素直に言いたくなくなります…ｗ」とちょっと恥ずかしそう。そして「そんな今日、みなさんにご報告があります。このたび、我が家に新しい命を授かりました」と第２子妊娠を伝えた。

「ただいま第二子を妊娠中で、来年３月に誕生予定です。娘も少しずつ“お姉ちゃんになる準備”を進めていて、家族みんなでその日を心待ちにしています」と娘の様子も明かす。「先日は、娘の七五三と合わせて戌の日のご祈祷（きとう）もしてきました」という。「結婚式、戌の日、お宮参り、初詣…節目のたびにお世話になっている厳島神社。年を重ねるごとに思い出が増えていくのは、『あぁ、家族っていいなぁ♡』と感じられる瞬間です」としみじみ。

そして「これからも無理のない範囲で、子どもの発達や健康オタクな知識を交えながら、我が家の日常をシェアしていけたらと思います。温かく見守っていただけると嬉（うれ）しいです。サンジュウニチャイの紗綾、これからもどうぞよろしくお願いいたします」とメッセージを寄せた。

紗綾は小学５年生でグラビアデビューし、その後女優やタレントとしても活躍。プライベートでは２０２２年５月に結婚と妊娠を公表し、同９月に第１子出産を報告した。