大阪松竹座さよなら公演となる舞台「じゃりン子チエ」が１５日、大阪松竹座で初日を迎えた。

初日を前に行われた館前行事では、主人公のチエを演じる澤井梨丘が「初日を迎えられたのも、スタッフの皆さん、キャストの皆さん、そして（観客の）皆さんのおかげだと思っています。じゃりン子チエの物語に入って、しっかりチエちゃんを演じて元気に頑張ります」と明るくあいさつ。チエの父・テツ役の波岡一喜は「ちゃんとしたあいさつされたら、何を言っていいか分からない」と苦笑いしながらも「しっかり演じたい。わしはやるぞー！」と気勢を上げた。

チエの母を演じる三倉茉奈は「地元で参加させていただけることにワクワクしております」とにっこり。テツの恩師役の赤井英和は「芝居をしますけど、昔はしばいていました」と笑わせた。お好み焼き屋のおっちゃんを演じるフリーアナウンサーの山本浩之は「いかつさに迫力がないので、ひげをはやしてみようと思ったら、はえてきました！」と、“ハゲネタ”を盛り込み大喝采。チエの飼い猫・小鉄役のＯＳＫ日本歌劇団・桐生麻耶は猫耳をつけて登場し「普段の私たちのレビューでは言わない言葉ばかりでございます。そして持たないものを持ちます」とアピールした。

最後はチエのおばあさんを演じる桂南光が「７３歳なんですけど、この年になって初めて女形です。アクションシーンもあります。ぜひお越し下さい」と来場を呼びかけた。公演は２５日まで同所で上演される。