１年を締め括る九州場所が博多で開催され、連日満員御礼の盛況が続いている。土俵では白熱の取組が続くなか、本場所の折り返しを前に関係者の間で盛り上がりを見せているのは"土俵外"の話題だ。

【写真】九州場所初日、デヴィ夫人はマス席だったが…向正面の控え行司の横に「溜席の着物美人」の姿が。名古屋場所でのピンクのワンピース姿も

若手親方のひとりは「白鵬（元宮城野親方）が後半戦に相撲観戦に訪れるのではないかという話が出ている。協会幹部はそれで浮足立っているようです」と話す。

「本当に来るのかはわからないが、先発事務所の浅香山さん（元大関・魁皇＝九州場所部長）には"絶対に支度部屋に入れるな""あくまでも一般客として正面から入場してもらえ"といった指示が出たとの話もあるそうです」（若手親方）

今年6月に日本相撲協会を退職した白鵬翔氏。不祥事で自身の宮城野部屋が閉鎖となり、昨年4月から伊勢ヶ濱部屋に転籍していた。退職直後に開いた会見冒頭には、部屋の師匠であった伊勢ヶ濱親方（元横綱・旭富士）が「宮城野」の名跡を引き継ぐこともあって同席。「旧宮城野部屋の力士の中から『宮城野』を継げる力士が出てきたら譲渡する」と円満退職を強調したが、実際には宮城野部屋の再興の時期が具体的に示されなかったことが白鵬氏の退職の理由とされる。相撲ジャーナリストが言う。

「協会幹部との間に確執があったのは明白でしょう。ただ、相撲を世界に広げるビジネスを展開しようと考えているから、表立っては白鵬も協会批判を口にしない。退職会見には基本的に批判的な記事や報道をしない相撲記者クラブ所属の報道機関、一部の海外報道機関のみに参加者が限られました」

そうした緊張関係のなか、今回の情報に協会幹部がピリピリしているのは"前例"があるからだという。相撲担当記者が言う。

「朝青龍の前例です。朝青龍も表向きは引退の扱いだったが、一般人への暴行事件をめぐって相撲協会が強制引退に追い込んだかたちだったわけだが、その朝青龍が2021年九州場所12日目に夫人を伴って西マス席で甥っ子の豊昇龍の相撲を観戦したことがある。

朝青龍はこの日の観戦をツイッター（現・X）で予告していたことで、協会サイドは"厳戒態勢"で当日に臨んだ。目の前で豊昇龍が大栄翔に押し倒されたが、支度部屋を訪問することはできなかった。マスコミの囲みも館内ではなく会場前の路上に。それでも"剣道のあれ（竹刀）でケツを2〜3発入れてやりたいよ"と吠えた。古巣の高砂部屋には顔を出したようだが、会場ではあくまでも一般人としての対応だった」

「××富士」を選ぶか「××鵬」にするか

白鵬氏が九州場所を訪れるのは、旧宮城野部屋の力士たちにカツを入れる目的があると見られている。東前頭筆頭まで番付を上げて大関への足掛かりをつくりたい伯桜鵬は、初日に横綱・豊昇龍を破って金星を挙げたものの、大の里、安青錦、琴櫻と3連敗して黒星が先行してしまった。

他の旧宮城野部屋の弟子たちの応援という目的もあるのだろう。ただ、「協会内では白鵬が存在していた形跡自体がどんどん消されている」と嘆くのは、旧宮城野部屋後援会関係者だ。

「まだ髷が結えずにチョンマゲの入幕3場所目の熊本出身の義ノ富士は、序盤から白星が先行。まだ馴染みのない四股名ですが、先場所まで本名の『草野』で相撲をとっていた。今場所から改名したのです。

義ノ富士はもともと白鵬がスカウトした力士です。幼馴染の川副がいる旧宮城野部屋に入門する予定だったが、ちょうど不祥事で部屋が閉鎖されたタイミングだったので伊勢ヶ濱部屋預かりとなった。その流れを考えると、伊勢ヶ濱部屋に入門した草野が出世した際には、『××鵬』に改名するとみられていたが、旭富士から照ノ富士に受け継がれた伊勢ヶ濱部屋の『××富士』への改名で周囲を驚かせました」

伊勢ヶ濱部屋には30人の力士がいるが、もともとの部屋の流れを汲む「富士」がつく力士は20人。旧宮城野の流れの「鵬」がつくのが5人で、朝日山部屋からの編入が1人、竹葉山の宮城野親方時代からの力士が2人、本名が2人といった構成だ。



「伯桜鵬はじめ、白鵬二世といわれている聖白鵬らは伊勢ヶ濱部屋への転籍時にすでに『××鵬』を名乗っていたが、もともと宮城野部屋にいたものの転籍時も今も本名の川副、松井が今後、どういう四股名を選ぶのか。『××鵬』にするのか『××富士』にするかが注目されます」（前出・旧宮城野部屋後援会関係者）

白鵬氏が協会を去った後も「鵬」の字のついた力士が番付上位を席巻していれば、存在感を残せたが、なかなかそうはならないのかもしれない。かつて宮城野部屋の九州宿舎があった南蔵院法友殿では、宿舎のあった場所が更地にされたまま。宮城野後援会は白鵬氏の退職前に解散している。そうした忘れられかねない状況に存在感を示すためにも、九州場所に姿を見せるということなのかもしれない。