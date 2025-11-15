¸µ¾®³ØÀ¸¥°¥é¥É¥ë¡¦¼Ó°½¡¡32ºÐÃÂÀ¸Æü¤ËÂè2»ÒÇ¥¿±È¯É½¡ÖÍèÇ¯3·î¤ËÃÂÀ¸Í½Äê¡×¡¡Ä¹½÷¤Î¼·¸Þ»°¤âÊó¹ð
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼Ó°½¡Ê32¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Âè2»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼·¸Þ»°¤Ç¤¹¤Í¡¡¤½¤·¤ÆËÜÆü¡¢»ä¡Ä¥µ¥ó¥¸¥å¥¦¥Ë¥Á¥ã¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£30Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Ç¯Îð¤òÁÇÄ¾¤Ë¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Äw¡×¤È32ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤ó¤Êº£Æü¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢²æ¤¬²È¤Ë¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂè2»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¡£¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ª¤Ê¤«¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅº¤¨¡¢¡Ö¤¿¤À¤¤¤ÞÂèÆó»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤Ç¡¢ÍèÇ¯3·î¤ËÃÂÀ¸Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌ¼¤â¾¯¤·¤º¤Ä¡È¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ë½àÈ÷¡É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤½¤ÎÆü¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È3ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÀèÆü¤Ï¡¢Ì¼¤Î¼·¸Þ»°¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¡Øü¤ÎÆü¤Î¤´µ§Åø¤â¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼·¸Þ»°¤ÎÊì»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö·ëº§¼°¡¢Øü¤ÎÆü¡¢¤ªµÜ»²¤ê¡¢½é·Ø¡ÄÀáÌÜ¤Î¤¿¤Ó¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸·Åç¿À¼Ò¡¡Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë»×¤¤½Ð¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤¡¡¢²ÈÂ²¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Ù¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ç¤¹¡¡¤³¤ì¤«¤é¤âÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£¤ä·ò¹¯¥ª¥¿¥¯¤ÊÃÎ¼±¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢²æ¤¬²È¤ÎÆü¾ï¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¡²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¼Ó°½¤Ï2005Ç¯¡¢Åö»þ¾®³Ø5Ç¯À¸¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¾®³ØÀ¸¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢12ºÐ¤Ç¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×¡¢14ºÐ¤Ç¡Ö½µ´©FRIDAY¡×¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¡¢¤È¤â¤Ë»Ë¾åºÇÇ¯¾¯É½»æµÏ¿¡£22Ç¯5·î¤Ë·ëº§¤ÈÇ¥¿±¤òSNS¤ÇÈ¯É½¡£Æ±9·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤«¤é¤Î¡ÈÂ´¶È¡É¤òÀë¸À¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£