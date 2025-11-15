阪神は１５日、前西武の元山飛優内野手（２６）の入団を発表した。同日、西宮市内の球団事務所で会見し「ライオンズを戦力外になって阪神タイガースにひろっていただけたので、しっかり頑張ろうという気持ちです」と決意表明した。

元山は東大阪市出身。「本当に小さいときから当たり前に阪神を見て、そこに自分が入れる不思議な感覚。しっかりと準備して大勢のファンの前でプレーできる喜びを味わえるように頑張りたいと思います」と話し「一番は守備を評価してもらった。しっかりアピールしていきたい」と意気込んだ。

会見に同席した竹内副本部長は「内野ならどこでも守れるのが彼の強み。まずは守備からということになると思うが、打撃も単打だけじゃなく長打も打てる。小技、本人からもチームプレーとあったが、犠打だとか細かいプレーもできる選手」と期待した。

佐久長聖−東北福祉大から２０年度ドラフト４位でヤクルト入団。１年目に９７試合に出場し打率・２５５、３本塁打、１７打点の成績を残した。２３年オフにトレードで西武に移籍。今季は４５試合出場、打率・１５３、０本塁打、５打点に終わり、１０月２７日に戦力外通告を受けた。

遊撃、二塁を中心に内野はどこも守れるユーティリティープレーヤー。プロ通算は２１４試合、打率・２０２、５本塁打、３４打点。