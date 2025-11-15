＜ハブられた姉＞「もう若くないんだから孫を」母に怒り、連絡が途絶え…【第2話まんが：妹の気持ち】
私はアイネ。幼いころから私は母に可愛がられていました。母と2人で出かけることもよくあり、姉はいつも1人ぼっち。父の死後、母はさらに私を溺愛して姉とは疎遠になりました。結婚後、子どもが欲しかったもののなかなか授からなかった私たち。私を溺愛していた母から「孫はまだ？」攻撃が始まりました。「子どもがいなくてもいい」という考えを否定されたようで、私は母にうんざり。夫は「時間を置けば変わる」と言いますが、今はため息をつくことしかできません……。
私は孫攻撃をしてくる母にだんだんイライラして、「予定はないって言ってるでしょ！ しつこい！」と言い返すこともありました。今まで口論になったことは一度もなかったのに……。
しばらくすると、母からの連絡がぱったりと来なくなりました。私は以前、母に強く言い返したことを思い出しました。もしかすると、母のことを傷つけてしまったのかもしれません……。
夫は「仕方ないよ」と言ってくれますが、どうしても気になります。そんな話をしていると、スマホが鳴りました。母かと思って画面を見ると、なんと画面には……疎遠になったはずの姉の名前が表示されていたのです。
姉と話すなんて、それこそ数年ぶりです。私の結婚式以来ではないでしょうか。話を聞くと姉は結婚する予定で、さらに妊娠もしているとのこと……。しかも、母にも報告したところ、母からの連絡が頻繁に来るようになったのだそうです。
私には母から連絡がないのに……。複雑な気持ちを抱えながら、電話を切りました。
母からの「孫はまだ？」攻撃にうんざりしていると、なぜだか急に連絡が途絶えました。私が言いすぎたのかと気に病んでいると、なんと数年ぶりに姉から電話が来たのです。
姉は結婚し、しかも妊娠しているらしく……どうやら母は妊娠した姉に夢中で、私に連絡をしなくなったようです。
姉の結婚と妊娠を素直に喜べない自分がいました。母に必要とされなくなったようで、寂しさと怒りがこみ上げます。夫は慰めてくれましたが、私は複雑な気持ちを抱えたままです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・海田あと
