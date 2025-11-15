¥ï¥¤¥ó¥Ü¥È¥ëÊÒ¼ê¤Ë­à»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë­á¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÇÏ¾ìÅµ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àbaba_channel¤è¤ê¡Ë

¡¡¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÇÏ¾ìÅµ»Ò(51)¤¬¡¢¥ï¥¤¥ó¥Ü¥È¥ë¤ò·Ç¤²¤¿­à¤Û¤í¿ì¤¤­á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£

¡¡¥ï¥¤¥ó¥¨¥­¥¹¥Ñ¡¼¥È»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÇÏ¾ì¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¿¡Ä¤¢¤ëÈÕ¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤¬Ãí¤¬¤ì¤¿¥°¥é¥¹¤È¥Õ¥ë¥Ü¥È¥ë¤òº¸¼ê¤Ë»ý¤Ä»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¿ì¤¤¤â²ó¤Ã¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¼«Á³ÂÎ¤Î°ìËç¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤¨¤Î°û¤ó¤Ç¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö°ì½ï¤Ë°û¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤ª´é¤¬µÕ¤Ë¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¤ç¡Ý¥Ã(¾Ð)¡×¡Ö»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¡¤Ç¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥È¥í¥ó¤È¤·¤¿ÌÜ¤¬!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£