¡Ö¤¨¡ª¤¨¡©¡×¡Öº£Ç¯°ìÈÖ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×35Ç¯¤Ö¤ê¹ÈÇò·èÄê¤Î63ºÐ¡¢»×¤ï¤º¥Ë¥ó¥Þ¥ê!?à±£¤·»£¤êá´ñÈ´¥Ø¥¢¤¬ÏÃÂê¡Ö¥Ë¥ó¥Þ¥ê¤¬ÉÝ³Ê¹¥¤¤¤¤¡×¡ÖÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡×
°ì¿Í³ú¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ÇÏÓ¤òÁÈ¤ß¡Ä
¡¡ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤¬35Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹ÈÇò½Ð¾ì¡ª¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç´ò¤·¤¤Êó¹ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¹¹¿·¤¹¤ëµ×ÊÝÅÄÍø¿(63)¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£
¡¡¡ÖYou were mine¡×(1988Ç¯)¡ÖLA¡¦LA¡¦LA LOVE SONG¡×(96Ç¯)¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò»ý¤Äµ×ÊÝÅÄ¤¬1990Ç¯°ÊÍè¡¢2²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö1,2,Play¤ÈLeft & Right¤ÎMV¤½¤ì¤¾¤ìfull ver.¤¬´°À®¤·¤Æ¤Ë¤ó¤Þ¤êµ×ÊÝÅÄÍø¿¡£(¸«ÀÚ¤ìMESS´ÆÆÄ¤È¶¦¤Ë)¡×¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤¹¤ëµ×ÊÝÅÄ¤Î¶á±Æ¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¥É¤ò´¢¤ê¾å¤²¡¢¥È¥Ã¥×¤Ë¤ÏÄ¹¤¤È±¤ò¤ªÃÄ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë´Ý¤á¤¿°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Îµ×ÊÝÅÄ¤¬°ì¿Í¤ÇÃ£À®´¶¤ò³ú¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë½Ö´Ö¤òà±£¤·»£¤êá¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¡ª¤¨¡©¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤ÆÀ¼½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¡Öº£Ç¯°ìÈÖ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤ä¡¼¡¢¹ÈÇò¤Ëµ×ÊÝÅÄÍø¿¹ßÎ×¤Ç¤¹¤«¡¢À¨¤¤¡£¡£¡×¡Ö´ò¤·¤¹¤®¤Æµã¤¤½¤¦♡¡×¡Ö¹ÈÇò¤Î¶ÊÌÜµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡Á¡×¡Ö¶Ê¤ÏLA¡¦LA¡¦LA LOVE SONG¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Öµ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¥Ë¥ó¥Þ¥ê¤¬¡¢ÉÝ³Ê¹¥¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£