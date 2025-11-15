＜速報＞佐久間朱莉が8バーディ「65」で急浮上 年間女王戴冠へフルスロットル
＜伊藤園レディス 2日目◇15日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行している。メルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉が8バーディ・1ボギーの「65」を叩き出し、トータル10アンダー・首位タイでホールアウトしている。
【現地写真】原英莉花組のギャラリー数がすごい！
前半は5バーディ・ボギーなしとアクセル全開。後半でも10番から2連続でスコアを伸ばすなど、2日目は8バーディに対してボギーはわずか1つ。自身初の年間女王戴冠に向けて大きく前進した。今大会優勝なら女王戴冠が確定。2位〜5位でも他選手の成績次第でタイトル獲得となる。佐久間と並ぶ首位に永峰咲希。1打差3位タイに木村彩子と沖せいら、2打差5位タイには脇元華、永井花奈、高野愛姫、福山恵梨、工藤優海が続いている。今季国内2戦目の原英莉花はトータル7アンダー・10位タイ。メルセデス・ランキング2位の神谷そらはトータル6アンダー・18位タイ、昨年覇者の山内日菜子はトータル3アンダー・42位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 2日目のリーダーボード
佐久間朱莉の女王戴冠条件をおさらい！
シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング2025
最新！ メルセデス・ランキング
渋野日向子は？ 米女子のリーダーボード
【現地写真】原英莉花組のギャラリー数がすごい！
前半は5バーディ・ボギーなしとアクセル全開。後半でも10番から2連続でスコアを伸ばすなど、2日目は8バーディに対してボギーはわずか1つ。自身初の年間女王戴冠に向けて大きく前進した。今大会優勝なら女王戴冠が確定。2位〜5位でも他選手の成績次第でタイトル獲得となる。佐久間と並ぶ首位に永峰咲希。1打差3位タイに木村彩子と沖せいら、2打差5位タイには脇元華、永井花奈、高野愛姫、福山恵梨、工藤優海が続いている。今季国内2戦目の原英莉花はトータル7アンダー・10位タイ。メルセデス・ランキング2位の神谷そらはトータル6アンダー・18位タイ、昨年覇者の山内日菜子はトータル3アンダー・42位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 2日目のリーダーボード
佐久間朱莉の女王戴冠条件をおさらい！
シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング2025
最新！ メルセデス・ランキング
渋野日向子は？ 米女子のリーダーボード