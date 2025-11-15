＜中間速報＞佐久間朱莉と永峰咲希が首位 稲見萌寧ら1差、原英莉花は3差追走
＜伊藤園レディス 2日目◇15日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、メルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉、3番から5連続バーディを奪った永峰咲希がトータル10アンダー・首位に並んでいる。
【現地写真】原英莉花組のギャラリー数がすごい！
1打差3位タイに稲見萌寧と2番でホールインワン達成の木村彩子。2打差5位タイには脇元華、高野愛姫、沖せいら、工藤優海が続いている。今季国内2戦目の原英莉花はトータル7アンダー・9位タイ。メルセデス・ランキング2位の神谷そらはトータル6アンダー・18位タイ、昨年覇者の山内日菜子はトータル3アンダー・48位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
