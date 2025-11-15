ÅìÌî¹¬¼£¡¡¾åµþ»þ¥¤¥¸¥Ã¤Æ¤¤¤¿ÀéÄ»¤âº£¤ä¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤°¤é¤¤¤Î³èÌö¡×¡¡¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¤Ç¡Ö¼Õ¤í¤«ÅìÌî¡×´õË¾
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÌî¹¬¼£¡Ê58¡Ë¤¬14Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎABC¥é¥¸¥ª¡ÖÅìÌî¹¬¼£¤Î¥Û¥ó¥â¥Î¥é¥¸¥ª¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Ç2026Ç¯¤ËÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ëÆüËÜÈ¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ÖDAIGO Project¡×¡Ê²¾¡Ë¤Î´ë²è¡õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡Åìµþ¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤â¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀéÄ»¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë´ë²è¡Öµ¢¤í¤«¡ÄÀéÄ»¡×¤ò¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ëÅìÌî¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ãµ¢¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ç¤Ã¤Æ¸À¤¦ÂåÉ½¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¤â¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤°¤é¤¤¤Î³èÌö¤Ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÀéÄ»¤Ë¤Ï¡Ö¼Õ¤í¤«¡ÄÅìÌî¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´õË¾¡£¡Ö¤è¤¦¸À¤¦¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¡¢Ã¯¤¬Ã¯¤Ë¸À¤¦¤Æ¤ó¤Í¤ó¤È¡£¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÊý¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£