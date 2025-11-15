大原優乃、実弟との2ショット公開「弟さん素敵」「なんて幸せそうな」「こんなかわいい姉ちゃんほしい」
俳優の大原優乃（26）が14日、自身のインスタグラムを更新。家族と過ごしたプライベートなひとときを公開し、実弟との仲むつまじい2ショットを披露した。
【写真】「弟さん素敵」「なんて幸せそうな」大原優乃＆実弟の2ショット
「家族でランチしたときの私服」とつづり、自身の全身ショットをアップ。オールブラックでまとめた、シックなコーディネートを披露した。
また別カットには、食事中の大原の姿も収められており、家族時間ならではの穏やかな表情をのぞかせている。
さらに、「傘を持ってくれる優しい弟」と紹介し、2人で1本の傘をさす後ろ姿の写真も投稿。ほほ笑ましい空気感から、きょうだいの良好な関係が伝わってくる。
この投稿にファンからは「素敵な家族ですね」「なんて幸せそうな」「楽しそうでなにより」「こんなかわいい姉ちゃんほしい」「真摯な姉、紳士な弟」「優しい弟さん素敵です」などのコメントが寄せられている。
