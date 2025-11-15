40歳・益若つばさ、平成ギャルメイク→すっぴんを披露「あの頃のつーちゃんすぎ」「すっぴんもめっちゃめっちゃかわいい」
モデルでタレントの益若つばさ（40）が14日、自身のインスタグラムを更新。ギャルメイクからメイクを落として“すっぴん”に戻る過程を動画で公開した。
【写真】「あの頃のつーちゃんすぎ」平成ギャルメイク→すっぴんを披露した益若つばさ
益若は先月12日の投稿で「久しぶりに平成ギャルメイクをしたんだけど、自分でもビックリするくらい20年前にタイムスリップしました!!」と平成感ただよう“黒ギャルメイク”姿を披露していた。
この日の投稿では、「ギャルメイク→すっぴんが1番恥ずかしい。これ観た人とは仲良くなれそう」とつづり、鏡の前でウィッグを外しメイクオフする様子を公開。つけまつ毛を付けたがっつりメイクからすっぴんに変身する益若の姿が収められている。
ファンからは「あの頃のつーちゃんすぎます」「懐かしいし大好き」「ずっとかわいい更新しててほんとにすごい」「すっぴんもめっちゃめっちゃかわいい」「綺麗過ぎてびっくり」など、さまざまな反響が寄せられている。
