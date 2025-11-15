夫よ、そんなに家で威張らなくたっていいじゃないか…。

仕事で大変な思いをしているから妻に強く当たってしまうのでしょうか。

育児だって立派な仕事！ お互いに労い合えばよいものの、これでは悪化する未来しか見えません…。そしてその予感は的中してしまうのです。
