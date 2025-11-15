

設計の仕事をしていた父親に、幼い頃から「ものを見ること」の大切さを叩きこまれてきたという俳優の山本學氏は、自身の「軽度認知障害｣が進行するなかで、あらためて父の教えの意味を感じているといいます。

そんな山本氏が、88歳になったいま、ものを見る際に大事にしていることとはどんなことなのでしょうか。主治医の朝田隆氏との共著『老いを生ききる 軽度認知障害になった僕がいま考えていること』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

父に仕込まれた「ものをきちんと見ること」

山本 僕の父は建築の設計という仕事柄、独特の美意識を持つ人でした。そのためか、僕は幼い頃から、「人間として生きていくには、ものをきちんと見ることだよ。すべてのことは、そこから始まるんだ」と、繰り返し言われてきました。

作家の司馬遼太郎さんも同じことをおっしゃっています。

朝田 「もの」をちゃんと見て認識することが、初めの一歩だと。

山本 でも、ものを見ろと言われても、小学生だった僕は「いったい何が言いたいのかな」と困惑するしかありません。そんなある日、父が自分の飲んでいた湯吞み茶碗を僕に示して、「これ、どう思う？」と聞いてきました。

どう思う、と謎掛けみたいに言われたところで、何のことやらわかりません。困って、「これは父さんの湯吞み茶碗です」と答えたのだけど、父は何も言わず、「それじゃ駄目だ」とばかりに目で迫ってくる。

朝田 まさに、目は口ほどにものを言う、ですね。

山本 「どう思う？」から始まって、「きれいです」「どうきれいなの？」と延々と続く。

僕はついに音を上げて、その質問の裏に正解があるならそういう聞き方をしてほしい、正解なんてないというのならとりあえず受け止めてほしい、そう反論して叱られてしまう。そんなことの繰り返しでした。

とはいえ、そういう抽象的な問答を繰り返したおかげで、「よく観察すること」「ものの見方にはいろいろな角度がある」ということが肌感覚で身についたんです。

朝田 だから、好奇心なり関心なりを人より強くお持ちなんですね。

「文化はものを見ることから始まるんだ」

山本 舞台やドラマで役を振られたとき、自分の考えで役柄を組み立てるということを僕はしません。

参考になるモデルが誰かいないか、一部分だけでも役に取り込める人がいないか、まず近くにいる人を観察するんですね。そして、これだという人を見つけると、その人の口ぶりや目線の配り方、表情などを役づくりに取り入れています。

だから、「見る」ということは、存在感や挙動の意味とか、その人そのものにまつわる大きな世界を同時に見ることなんだな、と気づいたわけです。

朝田 何かわからないことがあるときに、まず観察からスタートする。観察の角度をどれぐらい持つか、これは、実はとても大切なことなんです。

ある美術の先生から聞いた話ですが、日本人に太陽を描きなさいと言うと、みんな太陽を見もしないでマルを描く。星ならば、五芒星の一筆描きを「はい、星です」と持ってくる。

既存の一般的なイメージやステレオタイプを単に思い出して描いているだけで、実は対象を全然見ていない、観察していないというんですね。

山本 観察することから出発して、「文化はものを見ることから始まるんだ」と理解することが僕はできた。でも一般的には、みんなものをきちんと見ていないんですよ。

そして、そうやってよくあるイメージだけで会話が進んでも日常生活では問題ないので、観察にもとづいて深掘りした会話は少なくなっています。

朝田 とはいえ、ステレオタイプのイメージだけで済ませていては、脳のほうもサボってしまいます。ものをよく見ること、丁寧に観察することで脳の回路が増え、衰えを防ぐことにつながりますから。

山本 先生は、「好奇心を持って日々の生活を送ってください」と、よくおっしゃいますが、それが脳の神経回路を増やすということなんですね。

たとえば、茶腕を見て美しいなと感じた。何が美しいのか、色が美しいのか、形が美しいのか。自分の観察と経験、つまりは知見の積み重ねで「このように美しいと思う」という価値観や概念が生まれてくる、それが好奇心を持てということの意味なんだと。

朝田 そのとおりです。

軽度認知障害になって気づいた「好奇心」の持ち方

山本 観察することで、そこから言葉が生まれ、創造が生まれる。役者に必要なリアルな世界観は、ものを見ることから始まることを、僕は父親から教わりました。

でも、昨今ではリアリズムはあまり必要とされていなくてね。軽く笑わせるセンスと、テンポの良さばかりが求められる。だからこそ、ステレオタイプな演技が重宝されるんです。

朝田 漫画的とでもいいますか、わかりやすくしてしまうんですね。

山本 でも、朝田先生のお話で、それじゃ脳は育たないということがわかりました。

時代が変わったなと思うのは、漫画が浸透して、ドラマや映画の原作にもなり、リアリズムよりも、誇張してわかりやすく描くのが主流になってしまったことです。その結果、いったん抽象化して、再構築しながら役をつくっていくプロセスが省かれてしまっているんですよ。

たとえば「真面目な人」という役柄を表現すると、出てくるのはしかめっ面で、振る舞いがきちっとしていて、いつも腕組みしてるっていうステレオタイプの人物像なんです。

朝田 お陽様はマルで描く、星は五芒星を一筆描きで描く、そのままですね。逆に、そうでなければ理解されない恐れまである。

山本 軽度認知障害が進行するなかで気づいたのは、好奇心や関心を持つということは、美しいものを美しいと単純に口にするのではなくて、何で美しいんだろうと考え、観察し、そこを具体的に深掘りしていくことなんだと。それが頭の体操にもなり、脳の衰えをゆるやかにしてくれるんですね。

朝田 おっしゃるとおりです。年齢に関係なく、心や知能の健康のためには、まず観察という姿勢が不可欠です。そして観察においては、いわゆる常識とか、固定観念から離れた方向へ感覚を向けてみることが欠かせません。

これが、ある意味で脳トレになり、心をリラックスさせ、感覚の柔軟性を保つことにもつながっていくんですね。

山本 周囲の人から、「學さん、どうしたら認知症にならないで済むの」って聞かれるんだけど、そんなとき、こんなふうに答えます。

「とにかくものをよく見て、こういうもんじゃないかと言葉にして、相手に伝えなさい。伝えようとする意思を持つことが大事ですよ」と。

朝田 五感、特に目をフルに使って、その中から何かを見つける。観察するだけではなく、それを言葉にして周囲に伝える。これは社会性を保ち、認知症の進行を鈍化させるのに欠かせない、とても大事なことですよ。

山本 そう。言葉にすることも大事ですね。観察することはもちろんだけど、見るだけで人に伝えなければ、ただ見て好きか嫌いかだけで終わってしまいますから。

朝田 ものを見るということから始まって、本質的な部分にまで話が広がりましたね。とても面白かったです。

山本 いやいや、ちょっと説教くさくなっちゃったかな。

（山本 學 ： 俳優）

（朝田 隆 ： メモリークリニックお茶の水理事長・院長）