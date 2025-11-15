熱々スープがじゅわ〜！人気のせいろで「小籠包」作ってみた

【絶品蒸しレシピ vol.2】いま大ブームのせいろと、おうちにあるフライパンを使って、気軽に蒸し料理を楽しんでいただけるレシピを紹介します！

人気のせいろで「小籠包」を作ってみたい！

いま大ブームとなっている「せいろ」。いろいろな料理が作れると昨年から人気が高まっています。そんなせいろの蒸し料理がたくさん掲載されている「クックパッドの絶品蒸しレシピ」を見ていたら、皮から手作りする本格「小籠包」のレシピを発見！









現在放送されているドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）で、勝男の手作り小籠包を鮎美と2人で食べるシーンに触発されたクックパッド編集部のスタッフが「小籠包」を実際に作ってみました。

皮から手作り！絶品「小籠包」

初めてでもうまく作れるのでしょうか！？

材料は豚ひき肉と玉ねぎ、調味料だけ！





まずはスープ作りから。鍋に水を入れ沸騰したら、中華スープの素とゼラチンを加えて、保存容器に入れて冷蔵庫で固めます。







皮も手作りです！ボウルに粉類、塩、熱湯を加えてまぜます。手で触れる温度になったらボウルの中でまとまるまでこねます。







さらに台に出してこねます。耳たぶくらいの固さになったら、ラップに包み、室温で2時間以上寝かせます。













次に具を用意します。玉ねぎはみじん切りにして、生姜は今回はチューブで代用。調味料を全て入れて、よくまぜたら冷蔵庫に入れておきます。







寝かせた生地で皮を作っていきます。コーンスターチで打ち粉をして、24等分に切り分けで、1枚ずつ丸く伸ばします。







固めたスープと具は予め24等分にしておきます。それでは包んでいきます！皮の上に具とスープをのせて、中央に向かってヒダを寄せながら包んで、最後に中央をつまんで閉じます。む、むずかしい...！













今回はせいろで蒸していきます！蒸気のあがった鍋にセットして、7〜8分ほど蒸します。







できあがり！！









初めての小籠包作りは成功！中からはスープがじゅわ〜。大満足の仕上がりにスタッフ一同感動しました！







せいろとフライパンの蒸しレシピ満載の本が発売！

『クックパッドの絶品蒸しレシピ』（宝島社）が好評発売中です。いま大ブームのせいろと、おうちにあるフライパンを使って、気軽に蒸し料理を楽しんでいただけるレシピを掲載。肉、魚介、野菜など、どんな食材も蒸気でふんわりとおいしく仕上がる蒸し料理を、ぜひみなさんの食卓でも楽しんでくださいね♪





ボリューム満点！肉の蒸しレシピ







副菜にぴったり 野菜の蒸しレシピ







店頭またはオンラインで、ぜひチェックしてみてくださいね。



TJMOOK『クックパッドの絶品蒸しレシピ』（宝島社）





「蒸し料理」の人気＆話題レシピを厳選した1冊。せいろやフライパンで手軽に作れる、ヘルシーでおいしい蒸し料理が満載。ボリュームたっぷりの肉料理、旨みたっぷりの魚介料理、野菜メインの蒸しおかずからヘルシーおやつまで、蒸しレシピの可能性は無限大！ 毎日の食卓がもっと豊かになる、“蒸す”ことの魅力をぎゅっと詰め込んだ保存版です。





