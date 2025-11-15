第1子妊娠中のTBSの近藤夏子アナウンサー（29）が15日、自身のインスタグラムを更新。入社1年目から担当していたラジオ「土曜朝6時 木梨の会。」の産休前最後の出演を報告した。

近藤アナは13日放送の「ジェーン・スー 生活は踊る」（月〜木曜前11・00）に生出演し、第1子妊娠を報告。今月25日まで仕事は続け、育休に入るという。出産予定日は26年1月末であることも明かした。

この日、「入社1年目から担当していたTBSラジオ『土曜朝6時 木梨の会。』産休に入るため今朝がラスト放送でした」とつづり、木梨憲武とのツーショットを投稿した。

「思い返すと ノリさんが我が家からインスタライブをしたり みんなでゴルフへ行ったり リスナーさんと電話を繋いだり プレゼント大会があったり 朝ごはんを食べに行ったり ノリさんのライブに急遽出て歌ったり おじいちゃん赤ちゃんトーク炸裂だったり 楽しいことばかり」としみじみ。「周りにいる人、みんなを明るく楽しくしてくださるノリさん。出会えたことに感謝いっぱいです」と感謝した。

「人生で出会えてよかった人いる？と聞かれると 真っ先にノリさん！！！と答えています。それくらい私の人生に大きな影響を与えてくださった方」としつつ「お休み期間はリスナーとしてラジオを楽しみます ワンフーの皆さんも、声を掛けてくださり嬉しかったな 一旦！またねーっ（ノリさん風）」と記した。