職場恋愛ってドキドキしますよね。特に周りの人に付き合っていることを公表していない場合、さらにドキドキ感は増すと思います。ただ、もし彼氏とうまくいかなかったり浮気されたりすると、同じ職場であることを恨んでしまうでしょう。今回は、職場恋愛をしていた彼氏との結婚を上司に報告しようとしたら浮気が発覚した話をご紹介いたします。

後輩と浮気していた

「彼氏とは同じ会社で働いていました。職場恋愛は禁止ではないけど、仕事がやりにくくなるのが嫌であえて周りには公表していなかったんです。でも付き合って1年くらいすると、周囲から『あの2人付き合ってるんじゃない？』と噂されるようになったため、結婚前提で付き合ってるしそろそろ会社のみんなに言ってもいいかな、と思って彼氏に相談してみました。

すると彼氏は『別にまだ言わなくてもいいんじゃない……？』『ちょっと気が早いよ』と言いたがらない感じだったので、理由を聞くと『ごめん！』『お前とは結婚できない』と言われました。なんと彼氏は、別の部署の女の子と浮気してたみたいです。こんなことってあるんだと思い、本当にショックでしたね……」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 結婚前提で付き合っていた彼氏が、同じ会社の子と浮気していたらショックですよね。嫌でも顔を合わせなくてはいけないため、別れてからも地獄かもしれません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。