太らないためには栄養バランスのいい食事がポイント！でも、品数をたくさん作るのは大変ですよね。そんなときはスープが手軽。たっぷり野菜も食べられるし、栄養も余すところなくいただけます。水分があることで食べ過ぎを抑えられるし、からだが温まって代謝もアップ！
200kcal台以下の、太らないスープレシピをお届けします！
■ぷっくりかきと、とろーりねぎ
かきねぎクリームシチュー
■コクのある煮込みも魚介でヘルシーに
［1人分 298kcal 塩分1人分2.1g］
◆材料(2人分)
かき（加熱用） 約150g
長ねぎ 1/2本
ほうれん草 1/3本
里いも 2個
バター 大さじ2
白ワイン（または酒） 1/4カップ
水 1と1/4カップ
クリームシチューの素 20g
牛乳 1カップ
◆作り方
1 かきはふり洗いしてざるに上げ、水けをきる。ねぎは1cm幅の小口切りにし、ほうれん草は食べやすい長さに切る。里いもは1cm厚さの輪切りにし、水にさらす。かきの水けをペーパータオルでふく。里いもの水けをきる。
2 フライパンにバターを入れて熱し、バターが溶けたらねぎを炒める。透き通ってきたら端に寄せ、かきを入れて炒める。ぷっくりしたらワインを入れ、煮立ったら水と里いもを加えてふたをし、5分ほど煮る。
3 里いもがやわらかくなったらシチューの素を加えて溶かし、牛乳を加える。再び煮たったらごく弱火にし、1のほうれん草を加え、さらに1〜2分煮る。
編集＝レタスクラブ編集部／『太らないスープ143』