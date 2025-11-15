「かきねぎクリームシチュー」


太らないためには栄養バランスのいい食事がポイント！でも、品数をたくさん作るのは大変ですよね。そんなときはスープが手軽。たっぷり野菜も食べられるし、栄養も余すところなくいただけます。水分があることで食べ過ぎを抑えられるし、からだが温まって代謝もアップ！

200kcal台以下の、太らないスープレシピをお届けします！

※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『太らないスープ143』から一部抜粋・編集しました

■ぷっくりかきと、とろーりねぎ

かきねぎクリームシチュー

■コクのある煮込みも魚介でヘルシーに

［1人分 298kcal 塩分1人分2.1g］

◆材料(2人分)

かき（加熱用）　約150g

長ねぎ　1/2本

ほうれん草　1/3本

里いも　2個

バター　大さじ2

白ワイン（または酒）　1/4カップ

水　1と1/4カップ

クリームシチューの素　20g

牛乳　1カップ

◆作り方

1　かきはふり洗いしてざるに上げ、水けをきる。ねぎは1cm幅の小口切りにし、ほうれん草は食べやすい長さに切る。里いもは1cm厚さの輪切りにし、水にさらす。かきの水けをペーパータオルでふく。里いもの水けをきる。

2　フライパンにバターを入れて熱し、バターが溶けたらねぎを炒める。透き通ってきたら端に寄せ、かきを入れて炒める。ぷっくりしたらワインを入れ、煮立ったら水と里いもを加えてふたをし、5分ほど煮る。

3　里いもがやわらかくなったらシチューの素を加えて溶かし、牛乳を加える。再び煮たったらごく弱火にし、1のほうれん草を加え、さらに1〜2分煮る。

編集＝レタスクラブ編集部／『太らないスープ143』