お箸が止まらない!? さっぱりなのにコクがある「もやしと豚バラの梅バター蒸し鍋」
いつでもお安く売ってくれていて、かさ増しなどにも役に立つ家庭の救世主・もやし。
和洋中どんなアレンジにもぴったりなので、ボリューム満点のメインおかずから副菜、作り置きまで幅広く対応してくれる万能食材ですよね。
そんなもやしを使った、レパートリーが増えること間違いなしのレシピをご紹介します！
■さっぱりしているのにコクがあって箸が止まらない！
1人分：486kcal
塩分：2.1g
■【材料（2〜3人分）】
もやし…2袋（約400g）
豚バラ薄切り肉…300g
梅干し…2個
削りがつお…4g
バター
しょうゆ
酒
■【作り方】
1 もやしはひげ根を取る。梅干しは種を除いてたたく。豚肉は長さを3等分に切る。
2 鍋にもやしの1/3量を入れ、豚肉の1/2量を広げてのせる。梅肉の1/2量をぬり、削りがつおの1/2量を散らす。もやしの1/3量と、残りの豚肉、梅肉、削りがつお、もやしを順に重ね、バター大2を全体に散らして、しょうゆ小2をかける。
3 酒1/4カップ、水70mlを順に加えてふたをし、強めの中火で熱する。蒸気が出てきたら弱火にして約15分蒸す。
POINT
鍋のシメは、カルボナーラ風うどんに。残った鍋つゆに冷凍うどん2玉を加え、弱めの中火で約4分煮ながら麺をほぐし、卵1個を加えて火を止め、さっとからめて。
料理／堤人美、撮影／難波雄史
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのもやし100レシピ』