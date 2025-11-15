ウインターカップ2025女子の出場校が出揃う…インハイ覇者や3連覇中の“女王”など60校、12月23日開幕

11月15日、「SoftBank ウインターカップ2025 令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会」女子に出場する全60校が出揃った。

大トリで決まったのは滋賀県の代表校。昨年のインターハイ予選から春秋4季連続で同一カードとなった県予選決勝は、近江兄弟社高校が県立草津東を逆転で下し連覇。夏のインターハイに続いて2季連続で全国切符を手にした。

今大会には、ウインターカップ3連覇中の京都精華学園高校（京都府）や、インターハイを制した桜花学園高校（愛知県）、同準優勝の日本航空高校北海道（北海道）、同4強の精華女子高校（福岡県）、岐阜女子高校（岐阜県）といった優勝候補に挙げられる全国屈指の強豪校も出場する。

今後は17日に組み合わせが発表され、12月23日に開幕。東京体育館と京王アリーナTOKYOで熱戦が繰り広げられ、29日に決勝戦が行われる。

◆▼ウインターカップ2025女子の出場校一覧

北海道：日本航空高校北海道、札幌山の手高校、北星学園女子高校



青森県：柴田学園大学附属柴田学園高校



岩手県：一関学院高校



宮城県：聖和学園高校



秋田県：県立湯沢翔北高校



山形県：酒田南高校



福島県：福島東稜高校、帝京安積高校



茨城県：土浦日本大学高校



栃木県：矢板中央高校



群馬県：県立高崎商業高校



埼玉県：埼玉栄高校



千葉県：昭和学院高校、千葉経済大学附属高校



東京都：八雲学園高校、八王子学園八王子高校、東京成徳大学高校



神奈川県：星槎国際湘南高校



山梨県：日本航空高校



長野県：東海大学付属諏訪高校



新潟県：新潟産業大学附属高校



富山県：龍谷富山高校



石川県：日本航空高校石川、鵬学園高校



福井県：福井工業大学附属福井高校



岐阜県：岐阜女子高校



静岡県：浜松開誠館高校



愛知県：桜花学園高校、星城高校、名古屋経済大学高蔵高校



三重県：四日市メリノール学院高校



滋賀県：近江兄弟社高校



京都府：京都精華学園高校、京都両洋高校



大阪府：大阪薫英女学院高校



兵庫県：三田松聖高校



奈良県：奈良文化高校



和歌山県：和歌山信愛高校



鳥取県：鳥取城北高校



島根県：立正大学淞南高校



岡山県：倉敷翠松高校、就実高校



広島県：比治山女子高校



山口県：県立徳山商工高校



徳島県：県立富岡東高校



香川県：英明高校



愛媛県：聖カタリナ学園高校、済美高校



高知県：明徳義塾高校



福岡県：精華女子高校、東海大学付属福岡高校



佐賀県：県立佐賀北高校



長崎県：瓊浦高校



熊本県：慶誠高校



大分県：明豊高校



宮崎県：県立小林高校



鹿児島県：鹿児島高校



沖縄県：県立石川高校





【動画】インターハイ2025女子決勝のハイライト映像