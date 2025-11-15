芳根京子×髙橋海人スペシャル映像公開！「自分だったら入れ替わった15年後に戻りたいか？」トークに花咲かせる

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

芳根京子と高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）が共演する映画『君の顔では泣けない』が、11月14日から全国公開。

このたび、入れ替わった陸（芳根）とまなみ（高橋）が近況報告のために1年に1回会う7月の第3土曜日にかけて、11月の第3土曜日の11月15日、芳根と高橋が自身の15年間を振り返り、「自分だったら入れ替わった15年後に戻りたいか？」トークに花を咲かせるスペシャル映像が公開された。

■部活一筋だった芳根京子、ダンスに熱中していた高橋海人

15年前となると、当時芳根は13歳で、高橋は11歳。「部活に一筋だった」という芳根は、スカウトされたことがきっかけで俳優としてのキャリアがスタート。そこから徐々に、様々な役を通して芝居が好きになっていったと話す。

高橋は、まさかの“孔雀が学校から逃げ出した事件”（!?）から始まり、ダンスに熱中していた小学生時代についてのエピソードも明かした。

自身の人生に置き換えて振り返ってみることで、15年間の長さを実感するふたりは、それぞれが演じた役柄に想いを寄せる。

演じたことで、“入れ替わる”、そしてその後“戻る”ということの大きさを知る芳根と高橋。映画の設定に合わせ、「自分だったら戻ろうとするか」というテーマで、改めて自身の人生について語り合った。

観る人すべてに「自分だったらどうするか」と問いかける本作に、真摯に取り組んだ芳根と高橋の想いが伝わるスペシャルトーク映像となっている。

■映画情報

『君の顔では泣けない』

11月14日（金）TOHOシネマズ 日比谷ほか全国ロードショー

出演：芳根京子 高橋海人

西川愛莉 武市尚士

中沢元紀 林裕太／石川瑠華 前野朋哉／前原滉 ふせえり

大塚寧々 赤堀雅秋 片岡礼子 山中崇

原作：君嶋彼方『君の顔では泣けない』（角川文庫／KADOKAWA 刊）

監督・脚本：坂下雄一郎

製作幹事・配給：ハピネットファントム・スタジオ

(C)2025「君の顔では泣けない」製作委員会

