中国のSNS・小紅書（RED）に「こういう物を持ってきちゃだめって何度も言っているのに」との動画が投稿され、反響を呼んだ。

動画には「日本の羽田空港、これらは持ってきちゃだめ、だめ、だめ」とのナレーションと共に、税関職員が旅行者のスーツケースからソーセージなどの肉製品、トウガラシや木の実とみられる植物など、大量の物品を取り出して没収する様子が映っている。

日本への肉や肉製品、果物、野菜などの植物の持ち込みは禁止されており、違法に持ち込んだ場合は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金等が科せられる可能性がある。

この映像に中国のネットユーザーからは「甘い物は良くて、しょっぱい物はだめってことなの？」「インスタント麺は持って行ける？」「見つかって、その場で食べるのはだめなの？」「俺ならその場で開けて食べるわ」「没収されているのはおいしい物ばかり」「没収した物、まさか彼らが食べるんじゃないだろうな」といった声が上がった。

また、「日本に定住でもするつもりなのか？なぜこんなにたくさん」「なんか、越冬のために食料をため込むリスの貯蔵庫が掘り返されているみたい」「ソーセージは分かるけど、トウガラシなんて持って行ってどうするんだ」「没収だけで罰金取られなければラッキー」「日本は果物が高いと聞いていたからリンゴやオレンジを持って行ったら、見つかって没収された」といった声も。

このほか、「普通の人は持って行かない」「ネットで調べりゃ（ルールは）分かるだろうに」「罰が軽いからなくならないんだな」「どの国に行くのでも、またどの国から帰ってくるのでも、ほぼ同じ。検疫を通ってない肉製品や植物類は持ち込みできない」などと指摘するコメントも寄せられている。（翻訳・編集/北田）