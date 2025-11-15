¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢FOD¡¦¤Ç2Æü´ÖÀ¸ÇÛ¿®¡¡¿¹ÀîÃÒÇ·¤¬ÇÛ¿®¸ÂÄê½Ð±é
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦FOD¡¦¤Ç¤Ï¡¢22Æü¡¦23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º BAY BLUE FESTIVAL ¡ÁBAYSTARS FUN! DAYS ¡Á Supported by ¤¢¤ê¤¢¤±¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡×¤ÎÌÏÍÍ¤òÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡Ö²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º BAY BLUE FESTIVAL ¡ÁBAYSTARS FUN! DAYS ¡Á Supported by ¤¢¤ê¤¢¤±¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡×
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÊÌ´ë²è¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¡£ÉáÃÊ¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÁÇ´é¤ä¡¢¡È¥ª¥Õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡É¤ÎÉ½¾ð¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
23Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ø²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥ºL!VE 2025¡Ù¤Î¥²¥¹¥È¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÀ¼Í¥¡¦¿¹ÀîÃÒÇ·¤¬¡¢FODÇÛ¿®¸ÂÄê¤Ç½Ð±é¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥éÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¦¹â¶¶Í¥ÅÍ¤µ¤ó¤â½Ð±é¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÇ®ÎÌ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡È¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥È¡¼¥¯¡É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
