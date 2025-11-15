フリーアナウンサーの有働由美子（56）が15日、都内で行われた大鵬薬品「今こそ始める！笑顔の毎日のために 尿トラブル対策セミナー」に出席。尿漏れトラブルにまつわる体験談を語った。

大鵬薬品の尿意切迫感を改善する市販薬「バップフォーレディ」のCMキャラクターを務めている有働。CMがきっかけで「友達みんなから尿漏れのこと聞かれるんですよ」と打ち明け、「なんか専門家みたいな感じに。予想以上に聞かれますね」と笑顔を浮かべた。

この日はお笑いタレントの松嶋尚美（53）とともに、頻尿や尿意切迫感、尿漏れなど、ひとりで抱えがちな女性特有の尿悩みについてオープンにトーク。有働は尿もれの症状を確信した出来事として、阪神・原口文仁野手（33）が主催したがん撲滅のチャリティーマラソンに参加した際のエピソードを披露した。

それまでの尿漏れは、くしゃみなどの力んだ瞬間に出る少量程度だったとも告白。先述のチャリティーマラソンでは番組スタッフ約10名を誘い、リレー形式で合計3時間走ったが、「疲れてきた時に走ったら、普通に“ピッ、あ、あれや、ちょっとだけ漏れるやつ”と思った」と振り返った。

そのまま走ると「もう1歩走るごとに“あれれれれ”っていう。“あ、これか”と思って。もう完全にアウト」と赤面。イベント終盤でこの話題を松嶋から振られると、「あれから尿漏れシートを使うようになった」と打ち明けていた。