アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）が16日に開催する「ONE173」（有明アリーナ）の前日計量が、15日に行われた。ONEデビュー戦に臨む予定の安保瑠輝也（MFL team CLUB es）が計量失敗に終わった。

午前10時から行われた「ONE173」の前日計量。前日計量ではリミット体重と過度な水抜きを抑制するため、尿比重を計測するハイドレーションテストが行われる。

この2つの要件を3時間以内でクリアすることが定められている。安保は残り42分で初めて計量会場に姿を現したものの、ハイドレーションテスト失敗。リミット体重も181グラムオーバーでクリアできず再計量となった。しかしその後、リミット時間内に計量会場に姿を現すことはなかった。

対戦相手の初代K―1スーパー・ウエルター級王者のマラット・グレゴリアン（アルメニア）は、154.2ポンド（69.94キロ）で1発パスした。

12日の直前会見のフェースオフでは、前回の日本大会で計量オーバーしたグレゴリアンに向かって「焼肉食べに来たか？」とトラッシュトークを仕掛けていた。そして安保がONEと契約した理由は、現フェザー級キックボクシング暫定王者の野杁正明へのリベンジである。その目標に向けてもこの一戦は負けられない試合だったが、まさかの計量失敗となった。