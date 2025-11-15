アメリカのトランプ大統領は14日、自身の演説の編集をめぐる問題で謝罪したイギリスBBCに対し、来週中に巨額の損害賠償を求める訴訟を起こす可能性があると述べました。

BBCは去年、トランプ大統領が2021年の議事堂襲撃事件の前に行った演説を報じる際、「議事堂へ向かう」と語った部分と、50分以上あとに出てくる「戦う、死に物狂いで戦う」という別の一節をつないで放送していました。

この編集についてBBCは今月、トランプ氏が暴力を直接、扇動したかような印象を与え、誤解を生んだと認め、謝罪しています。

トランプ大統領は14日、「おそらく来週中にBBCに対し、10億ドルから50億ドルの損害賠償を求める訴訟を起こすつもりだ」「不正行為を認めたのだから、そうしないといけないと思う」と述べ、来週中に最大で50億ドル、日本円でおよそ7700億円の損害賠償を求める訴訟を起こす可能性があると述べました。また、イギリスのスターマー首相と「週末に電話で話すつもりだ」とも述べました。

BBCの編集をめぐっては、トランプ大統領の法務チームが番組の撤回と謝罪、トランプ氏への補償を要求し、BBCが14日までに応じなければおよそ10億ドルの損害賠償を求める訴訟に踏み切ると警告しました。

これに対し、BBCのサミール・シャー会長は13日にホワイトハウスに書簡を送り、「映像の編集方法については大変遺憾だ」と伝えた一方、名誉毀損の主張には根拠がないと反論していました。