『トレンチコート』どう着る？【40・50代】大人が参考にしたい♡「おしゃれコーデ」

厚手のコートはまだ早い今の時期。サッと羽織れる軽めのトレントコートがあれば、毎日コーデで重宝するかも。今回はおしゃれさんのInstagram投稿を参考に、トレンチコートを取り入れた最旬の着こなしを解説します。清潔感のある淡色コーデや洗練されたモノトーンスタイルなど、ミドル世代に似合う上品なスタイリングをピックアップしました。

淡色で統一して清潔感のある大人コーデに

清潔感があって女性らしい、ベージュのミドル丈トレンチコート。ヒップまで隠れるため、さり気なく体型カバーが期待できます。ミドル世代が上品見えを狙うなら、淡色で統一したキレイめの着こなしもおすすめ。タック入りのきれいめパンツと合わせれば、大人っぽさもきちんと感も備わった洗練コーデに。黒やブラウンの小物で全体を引き締めるのも、キレイ見えのポイント。

カジュアルなTシャツを大人顔にシフト

カジュアルなロゴ入りのTシャツも、きちんと感のあるトレンチコートを羽織れば一気に大人ムードに。すっきりとした丈のコートなので、手持ちの幅広いボトムスと合わせやすそうです。ナローシルエットのスカートを投入すると、大人っぽさと女性らしさを両立したキレイめコーデに。コート以外はシックなモノトーンで統一するのも、上品に仕上げるコツ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mikiaoba様、@sakura.031358様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M