¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/15¡ÛPrime Video¤Î¿Íµ¤Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤Î½éÂå¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÎÊ¡ÅÄË¨»Ò¤¬11·î14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ºë¶Ì¸©¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Ê¡ÅÄ¤Ï¡Ö»ä¤Î½Ð¿È¤Ï²Æì¤Ê¤Î¤Ç¼Â²È¤Ï²Æì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ïºë¶Ì¤Ë¤â¤ª²È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤½¤Á¤é¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²Æì¤Èºë¶Ì¤Ë°ì¸®²È¡¢Ê¡²¬¤ÈËÌ³¤Æ»¤Ë¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤«¤é¡¢ºë¶Ì¤Î¼«Âð¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
ÉßÃÏ¤ÏÆ»¤ò³Ö¤Æ¤ÆÊÌ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡ÖÁ´Éô¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð1000ÄÚ¡×¤È¤¤¤¦¹¤µ¡£¡ÖÆÈÎ©¤·¤¿²È¤¬3¤Ä¡×¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤Ï¡¢1³¬¤Ë»Ò¤É¤âÍÑ¥×¡¼¥ë¤È¿ô½½¿Í¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¿©»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê°Ø»Ò¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Þ¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥é¥¹¡¢2³¬¤Ë¤ÏÅÚÂ¤ÇÆþ¤ì¤ë¥«¥Õ¥§»ÅÍÍ¤ÎÉô²°¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¹ëÅ¡¡£¤µ¤é¤ËÉã¿Æ¤¬¡Ö²¿É´Ëü¤â¤¹¤ë´ä¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¡¢¿ôÉ´Ëü±ß¤Î´ä¤¬Äí¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¤Î¶Æâ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¤È¤ª°ð²ÙÍÍ¤Î¿À¼Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¼¡¡¹¤Èµ¬³Ê³°¤Î¼«Âð¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Î¾¿Æ¤È°ì½ï¤Ë¤³¤Î¼«Âð¤Ç²á¤´¤¹ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö1¿Í1¸®¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¶Ã¤¤Î²á¤´¤·Êý¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ì¥Ù¥ë°ã¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²È¡×¡Ö¥×¡¼¥ëÉÕ¤¤Ç¥«¥Õ¥§»ÅÍÍ¡¢¤â¤Ï¤ä¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¡×¡Ö¼«ÂðÆâ¤Ë²È¤¬3¸®¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦À¤³¦¡©¡×¡ÖÄí¤Ë¿À¼Ò¤È¤«¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡Ö1¿Í¤Ë²È¤¬1¤Ä¤º¤Ä¤Ã¤Æ¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÇÁÛÁü¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
