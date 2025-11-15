紗綾、第2子妊娠を報告 ふっくらお腹も公開「来年3月に誕生予定です」
【モデルプレス＝2025/11/15】タレントの紗綾（32）が11月15日、自身のオフィシャルブログを更新。第2子妊娠中であることを報告した。
【写真】紗綾、妊娠中のふっくらお腹
紗綾は「本日、私…サンジュウニチャイになりました。30代に入ってから、年齢を素直に言いたくなくなります…w」と誕生日を迎えたことを報告。「そんな今日、みなさんにご報告があります」とし、「このたび、我が家に新しい命を授かりました」「ただいま第2子を妊娠中で、来年3月に誕生予定です」とふっくらとしたお腹がわかるマタニティフォトを公開した。
続けて「娘も少しずつ“お姉ちゃんになる準備”を進めていて、家族みんなでその日を心待ちにしています」と近況をつづった紗綾。「先日は、娘の七五三と合わせて 戌の日のご祈祷もしてきました」と長女との2ショットも披露した。
紗綾は1993年11月15日生まれ、福岡県出身。11歳でグラビアデビュー後、数々の作品をリリースして人気を集め、2014年〜2015年には『王様のブランチ』リポーターとしても活躍。2022年5月に、かねてから交際していた男性との結婚を発表。同年9月に第1子となる女児を出産した。（modelpress編集部）
◆紗綾、第2子妊娠を報告
◆紗綾、2022年に結婚＆第1子誕生
