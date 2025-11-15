

『まむの巣！ポンコツすぎる子育て日記』©茹田まむ／主婦の友社

「子どもたちが言うことを聞かない」「信じられない行動をする」「子どもと意思疎通がとれない」など、うまくいかないことばかりの子育て。

この記事の漫画は本サイトでご覧いただけます





しかし、山奥で2児を育てる主婦・茹田まむさんの一家は、子どもの破天荒を上回るまむさんの「ポンコツ」であふれています。

ポンコツすぎる子育てのエピソードばかりだけれど、なぜか読むと元気が出てきて、育児不安も吹っ飛んでしまうのが『まむの巣！ポンコツすぎる子育て日記』。

子育て真っ最中の読者なら「あるある」と共感するか、「いや、ここまでの失敗はないな」と抱腹絶倒するか……。もちろん、子育てがひと段落した方、子育て未経験の方でも楽しめる内容です。

そんな『まむの巣！ポンコツすぎる子育て日記』より一部を抜粋してお届けします。

【あわせて読む】

＊6歳の娘が《信頼に値しなくなった》部下を切る｢女上司｣に見えた日〜漫画｢まむの巣！ポンコツすぎる子育て日記｣

＊部長になったり女将になったり…育児中の脳内は大忙し。時には不審者になることも? 育児あるある〜漫画｢まむの巣！ポンコツすぎる子育て日記｣



©茹田まむ／主婦の友社

（茹田 まむ ： 漫画家）