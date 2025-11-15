１１月１５日の京都５Ｒ・２歳新馬（牝馬限定、芝１６００メートル＝１８頭立て）は単勝１番人気で北村友一騎手＝栗東・フリー＝騎乗だったグレースジェンヌ（栗東・上村洋行厩舎、父モーリス）が好位から押し切り、デビューＶを飾った。勝ち時計は１分３５秒７（良）。

道中はスムーズに折り合っての追走。直線では早めの仕掛けで加速すると、先に抜け出したケンブリッジグレイをねじ伏せるように半馬身前に出た。

北村友騎手は「うまく立ち回れたし、競馬のセンスがあるんだろうなと感じました。調教でしまいの反応がよくて、期待を持っていました。ここまでしっかり走れるとは思っていなかった。想像以上でした」と満足そうに振り返った。

同馬は２０１７年東京新聞杯を勝ったブラックスピネルの妹。２０２３年のセレクト当歳セールで５２００万円で落札されている。自らの目で選んだ上村調教師は「いい感じの馬だなと思っていました」と当時を振り返り、「マイルまでじゃないかと思いますが、（気性的に）血統を考え、まだ攻めていない状態でしたからね」と伸びしろを感じていた。今後は未定。