Ì´ÃÇ¤¿¤ì¤¿ÃÏ¤ÇÌ´¤Ä¤Ê¤°¡¡¿À¸Í»Ø´ø´±¡Ö¤³¤ÎÁ°¤ä¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤¢¤¹Å·¹ÄÇÕ½à·è¾¡¡¦¹ÅçÀï
¡¡Ì´Àä¤¿¤ì¤¿ÃÏ¤Ç¡¢Ì´¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£¿À¸Í¤Ï¤¢¤¹16Æü¡¢Å·¹ÄÇÕ½à·è¾¡¡¦¹ÅçÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£15Æü¤Ï¿À¸Í»ÔÀ¾¶è¤¤¤Ö¤¤Î¿¹¶¥µ»¾ì¤ÇºÇ½ªÄ´À°¡£µÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¹Åç¤Ï¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¡£ÎÉ¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è¾¡¿Ê½Ð¤Ø°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥¢¥à»ÈÍÑ¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢½à·è¾¡¤ÏÃæÎ©¤ÎÃÏ¡¦¥Ñ¥Ê¥¹¥¿³«ºÅ¡£Ä¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°GÂçºåÀï¡Ê9Æü¡Ë¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿°ø±ï¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤À¡£¤À¤¬»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÊ·°Ïµ¤¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÊÑ¤Ê´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âµÕ¤Ë¡¢¤³¤ÎÁ°¤ä¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤À¤«¤é¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤´¶³Ð¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤¿¡£
¡¡»ëÀþ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼¡¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÅ·¹ÄÇÕÏ¢ÇÆ¡£º£Âç²ñ¤Ï4»î¹çÃæ3»î¹ç¤¬±äÄ¹Àï¤äPKÀï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤È¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤·¤Ö¤È¤¯¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬¡¢¤¢¤¹¤Î»î¹ç¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¬Á´°÷¤Î¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ç°¤Ï·Ñ¾µ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡º£µ¨¸ø¼°Àï¤Ç¤ÎÂÐ¹Åç¤Ï2Àï2¾¡¡£¤È¤â¤Ë1¡½0¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥Ç¡¼¥¿¾å¤ÎÄÉ¤¤É÷¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÅ·¹ÄÇÕ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦µ¤Ç÷¤ä¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤ê¡¢ÎÉ¤¤½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡£º£Ç¯»Ä¤µ¤ì¤¿Í£°ì¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤±¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¡£