「わが家からおしり拭きがなくなった」→おむつ卒業後の切実な悩みに1.2万いいね「10歳でも…」【ママリ】

おむつ卒業後も続く使命に共感の嵐

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、なめたけ親父(@tsukare_OYAJI)さんの投稿です。

なめたけ親父さんのお子さんは3歳でおむつを卒業したそうですが、おむつとセットで使う「おしり拭き」に言及。その話題の投稿がこちらです。

３歳のおむつ卒業からしばらく。ついに我が家からおしり拭きが無くなった。テーブルを何で拭けばええんや。床を何で拭けばええんや。拭くべきおしりは無くなったがおしり拭きは買い続けなアカン。おしり拭きは永久に不滅です。

「テーブルを何で拭けばええんや。床を何で拭けばええんや」と頭を抱えたそうです。おしりを拭く必要はなくなったけれど、おしり拭きはとても万能なアイテム。永久に不滅、この言葉は確実ですね。



この投稿には「10歳になってますが、おしりふき購入してます」「未だにおしり拭きストックしてるし、家族で外出するとき持ち歩きます」といったリプライがついていました。育児の小さな「あるある」を笑いに変えた、ほっこり投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）