¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×ÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎWBC½Ð¾ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¥É·³¼óÇ¾¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿üþNOüþ¤Î¥µ¥¤¥ó¡¡¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×

»³ËÜ¤ÏWS3¾¡¤ÇMVP¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢¥Õ¥ë²óÅ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡ÆóÅáÎ®Éü³è¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ158»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î55ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¡¦282¡¢102ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤â14»î¹ç¤ËÀèÈ¯¡¢1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦87¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤â¤é¤¤µã¤É¬»ê¡Ä¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÎÂµ¤ÇÎÞ¤ò¿¡¤¦»³ËÜÍ³¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡°ìÊý¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤ÏÍèÇ¯3·î³«ºÅ¤ÎWBC½Ð¾ì¤Ë¤â¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3¿Í¡¢ÂçÃ«¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î»ø¥È¥ê¥ª¤Î½Ð¾ì¤Ï³ð¤¦¤Î¤«¡£
¡¡¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¼«¿È¤Îü¥ËÜ²»ü¥¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡11·î14Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢Íèµ¨3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWBC½Ð¾ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤Ï³«Ëë¤ÎÅìµþ¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¥«¥Ê¥À¤Ç·èÃå¤È·ãÆ°¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å¤ÏµÙ²Ë¤ÇÆüËÜ¡¢¤Þ¤¿¼«¿È¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤â¤¢¤ë²Æì¤òË¬¤ì¤ë·×²è¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇWBC¤Î½Ð¾ìÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖWBC¤ÏÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÊÑ½ÅÍ×¤Ç¡¢¡Ê½Ð¾ìÈ½ÃÇ¤Ï¡ËÁª¼ê¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¡£
¡¡ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤ÏÁª¼ê¤Ë¤«¤«¤ëÉéÃ´¤ò·üÇ°¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤¦¡×¤ÈWS¤Ç¤âÀèÈ¯¡¢¡ÖÃæ0Æü¡×Ãæ·Ñ¤®¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Õ¥ë²óÅ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜ¤ÎÉéÃ´¤ä¡¢Íèµ¨¤«¤éÀèÈ¯¤ËºÆ¤ÓÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½àÈ÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤Î¤¢¤ëº´¡¹ÌÚ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¸Î¾ãÌÀ¤±¤ÇÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡Ö26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÙÍÜ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£
¡¡¡ÖÌÜÉ¸¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤ò¾¡¤Ã¤Æ¡¢¡ÊWS¤Ç¡Ë3Ï¢ÇÆ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ÈÂçÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³Æ¼«¤·¤Ã¤«¤êÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹µåÃÄ¥Õ¥í¥ó¥È¤âÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎWBC½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤¤ÀÌÀ³Î¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¸½¾ì¥µ¥¤¥É¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê°Õ¸«¡£º£¸å¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£