俳優の知念里奈（44）が14日、Instagramのストーリーズを更新。身長190cmでバレエダンサーとして活躍する19歳の長男とトレーニングする様子を披露した。

【映像】知念里奈、長男・慈英さんとの“顔出し”親子ショット

知念は2005年に結婚を発表し、翌年、第1子となる長男・慈英さんが誕生するも、2007年に離婚。2016年にミュージカル俳優の井上芳雄（46）と再婚し、2018年には第2子となる次男が誕生していた。

これまでにもInstagramで家族との日常を発信していて、息子たちが並走して自転車に乗る姿や、慈英さんと海で遊ぶ“顔出し”親子ショットなどを披露。「お兄ちゃんの後ろ姿、バレエで鍛えてるだけあってカッコいい」「カップルにしか見えません」などと、話題になっていた。

慈英さんがトレーニングに励む姿を公開

2025年11月14日は「バレエのための手術を終え、リハビリ中の長男とトレーニング。いつまでも仲良くしたいです」とストーリーズを更新し、慈英さんがトレーニングに励む姿を披露している。（『ABEMA NEWS』より）