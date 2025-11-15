キリンチャレンジカップ2025 日本２(１−０)０ガーナ

19:22キックオフ 豊田スタジアム 入場者数40,030人

試合データリンクはこちら

日本がガーナに快勝した試合だが、さほど実りの多いものではなかった。理由の大半はガーナが消極的なサッカーに徹し、アグレッシブさをまったく見せなかったことによるが、日本もそのガーナに合わせるかのように、インテンシティを欠いたプレーに終始した。南野拓実の先制点（16分）も堂安律の追加点（60分）も、コンビネーションと個人技が組み合わさった素晴らしい得点だったが、それを除けば連動性も不十分で、長所であるサイド攻撃も生かされなかった。

良かった点を挙げれば、消極的なガーナを相手にしっかりと勝ち切ったこと。かつて日本は、W杯南アフリカ大会のパラグアイ戦や同ブラジル大会のギリシャ戦など、守りを固める相手に苦戦し、苦杯を喫した経験がある。W杯カタール大会のドイツやスペイン、先月対戦したブラジルのように、強い圧力をかけてくるチームには、強度の高いリアクションで対抗できるが、自分たちがボールを保持して相手の守備ブロックをこじ開ける戦いでは、しばしば苦戦を強いられる。

繰り返すが、それでも勝ち切ったのは評価に値する。このガーナのような相手にも、インテンシティの高いプレーを追求すべきだが、W杯本番でも、同様な状況で結果を残すことを期待したい。