俳優の中尾明慶さんが自身のインスタグラムを更新。ボートでのシーバス釣りで「人生初のランカーシーバス」を釣り上げたことを報告しました。



【写真を見る】【 中尾明慶 】「人生初のランカーシーバス めちゃくちゃ嬉しい！」船上で輝く80cm超え大物釣り



中尾さんは「あの釣れないすぐバラすで有名な中尾が、、、人生初のランカーシーバス めちゃくちゃ嬉しいですね！！」と喜びを綴りました。投稿された画像には、投稿された画像には、中尾さんが、自ら釣り上げた大きなシーバスを手にしてポーズをとっている様子が写っています。満面の笑みを浮かべた表情から、その興奮と喜びが伝わってきます。

「ランカーシーバス」とは、一般的に80cm以上のサイズのシーバス（スズキ）を指す釣り人の間での呼称です。通常のシーバスよりも大きく、釣り人にとっては憧れの対象となる魚です。





中尾さんは投稿に「#ボートシーバス」「#シーバス釣り」とハッシュタグを添えており、ボートからのシーバス釣りを楽しんだことがうかがえます。使用したルアーは紫色でオレンジ色の縦書き文字が入ったものだったと画像から分かります。

普段は「釣れないすぐバラす」と自称する中尾さんにとって、今回の大物釣果は特別な喜びだったようです。

【担当：芸能情報ステーション】